Teleclubitalia.it

..., poi le fiamme che hanno temere il peggio. Fortunatamente per loro, sono usciti illesi dalla Lamborghini Huracan che qualche giorno fa hanno spinto a quasi 300 km/h in autostrada in,...AVELLINO, 23 NOV - Lancia in autostrada la sua supercar a quasi trecento chilometri orari per poi schiantarsi prima contro il guardrail poi impattando il muro della carreggiata. L'auto, uno speciale ... Campania, schianto sull’Amalfitana: morto un ragazzo di 30 anni Tragedia della strada in provincia di Perugia. Quattro giovani – due di 21 e 20 anni e due ragazze di 17 e 22 – originari di Santa Maria Tiberina e di Citta’ di Castello, sono morti a San Giustino Umb ...NOLA - Incidente e tragedia nel napoletano a Nola, dove un ragazzo di 19 anni è morto e altri due giovani sono rimasti feriti: i tre erano a bordo di una Fiat Panda quando si ...