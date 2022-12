A 40 anni pretendeva caffè a letto e paghetta | i genitori “lo fanno arrestare” | il Giudice lo assolve

(Di domenica 4 dicembre 2022) E’ durato ben treil processo a carico di un uomo sulla quarantina finito sotto accusa con l’imputazione di maltrattamenti in famiglia per i quali ha scontato anche tre mesi (tra domiciliari e carcere). A spedirlo dietro le sbarre erano stati i, esasperati dalla convivenza forzata con il figlio più che adulto e da un rapporto malsano fatto di continue richieste, tra cui le “pretese” di avere il, oppure continue somme di denaro e perfino massaggi. Una situazione culminata con la denuncia a causa dei ruoli ormai fuori controllo in casa tanto che in alcune circostanze erano dovute intervenire le forze dell’ordine. Il caso a Guidonia La storia, che arriva da Guidonia, era iniziata con una lite domestica piuttosto accesa con la madre che era stata spintonata dal presunto figlio padrone, alla ...

ilmessaggero.it

...in famiglia durato tread un quarantaquattrenne di Guidonia Montecelio finito alla sbarra con l'accusa di essere un figlio - padrone dopo la denuncia degli anziani genitori: '- è la ......terminata perché la concorrente era stanca dei ripetuti tradimenti subiti. L'influencer racconta che aveva trovato in Antonino qualcuno con cui ridere, scherzare, ma non voleva, né... Pretendeva massaggi e caffè a letto dalla mamma, tre anni di processo al figlio-padrone (di 44 anni) Massaggi e caffè a letto dalla mamma, il papà-autista e la pretesa continua di paghette a più di quarant'anni. Della serie “E non se ne vogliono andare”.Durante la messa non distoglieva gli occhi dall’altare, lanciando sguardi ammiccanti, e quando la celebrazione era finita si dirigeva verso la sagrestia con la scusa di chiedere ...