Trent’anni fa fu mandato il primo SMS

(Di sabato 3 dicembre 2022) Lo scrisse un ingegnere di Vodafone: conteneva degli auguri di buon Natale, ma non ricevette una risposta

L'altro di un ragazzo romano, di origini ucraine,in ... che l'autore ha vissuto in prima persona in circadi ...... dopo oltredi attese e promesse non mantenute dalle precedenti Amministrazioni e dalle istituzioni sovra - comunali competenti. Una cosa è certa. Entro la fine di questo...