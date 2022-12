(Di sabato 3 dicembre 2022) Chi osa criticare, anche con buone ragioni,più repressiva e integralista suscita subito il sospetto di essere un filomafioso, o un garantista peloso che nasconde intenzioni ignobili e interessi oscuri. Ne ho fatto esperienza nel sottoporre a critiche sin dall’origine, anche su questo giornale, il processo sulla cosiddetta trattativa stato-mafia (cfr. il Foglio, 1 giugno 2013), attirandomi l’accusa di essere un “negazionista” o “giustificazionista” di turpi patti politico-mafiosi. Più di recente, ha vissuto una esperienza analoga ad esempio il giornalista Alessandro Barbano (noto per il suo impegno "garantista"), incorrendo nel rimprovero di avere tradito lo spirito di Pio La Torre per avere espresso, sul palco della Leopolda 2022, opinioni negative su alcune parti della legislazione antimafia vigente. Lo racconta egli stesso in un saggio freschissimo di ...

Il Foglio

... o nelle vite distrutte degli imputati stritolati dagli errori giudiziari o daicampati in aria. Ha ripercussioni nella vita quotidiana. Succede quando le opere di utilità ...... o nelle vite distrutte degli imputati stritolati dagli errori giudiziari o daicampati in aria. Ha ripercussioni nella vita quotidiana anche di chi non entrerà mai a contatto con ... Teoremi accusatori, prevenzione, pene: l’antimafia da ripensare I legali degli imputati contestano la decisione della procura di chiedere l’esclusione tra i testimoni di esperti finanziari di Autostrade per l’analisi dei ...Oggi è prevista l'udienza nella quale gli avvocati si opporranno al deposito di circa 60 mila documenti da parte della procura ...