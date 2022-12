Agenzia ANSA

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a margine dei Med Dialogues. . 3 dicembre 2022... che tra l'altro sono tra i pochi a cui lo zar risponde al telefono Antoniosembra convinto ... per la sesta volta, ha approvato ilche dà copertura all'invio di armi all'Ucraina. Sulla ... Tajani, decreto flussi Vorremmo lavoratori già formati (ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Ho visto il ministro degli Esteri libico, andrò in Libia per vedere un po' come si può arrivare a un accordo generale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ..."Sui decreti flussi stiamo lavorando insieme ai ministri dell'Interno e dell'Agricoltura per avere un percorso strategico. (ANSA) ...