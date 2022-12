Stoltenberg | Ora il compito è preservare indipendenza ucraina - G7 e Australia per price cap su petrolio russo

RaiNews

03 dic 00:54: "Prioritàè preservare indipendenza ucraina" 'Il compito più importanteè quello di preservare l'Ucraina come stato indipendente. Di un'adesione alla Nato si ...In un altro episodio l'allora ambasciatore degli Stati Uniti in Russia William Burns , (...Che dire poi delle recenti rivelazioni lanciate dal segretario generale dell'Alleanza Jens, ... Stoltenberg: la Nato non è parte del conflitto e non lo sarà. Putin non ci trascinerà - Estonia, Norvegia e Olanda donano ospedale da campo - Estonia, Norvegia e Olanda donano ospedale da campo ''Il compito più importante ora è preservare l'Ucraina come stato indipendente'', ha detto il segretario generale Nato, Jens Stoltenberg.Macron, Usa non usi Ue nella sua lotta contro Cina. Zelensky, guerra finirà con nostra vittoria o con decisione Mosca. Cnn, Usa pensano a «forte espansione» addestramento soldati Kiev. Xi a Michel, so ...