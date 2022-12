Sergio Friscia | chi è | età | carriera | Striscia la Notizia | chi è la moglie | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 dicembre 2022)ha una lunga ed ecletticanel mondo dello spettacolo, iniziata nel 1986 quando come disc jockey in alcune discoteche e nel 1989 ha fatto l’animatore turistico nei villaggi vacanze. Oggi si ritrova al bancone famosissimo dila, il programma di Antonio Ricci, ed è uno dei presentatori italiani più apprezzati dal pubblico, per la sua ironia, il suo sorriso e la sua grande capacità di intrattenimento. Grazie a lui, ancheha aumentato la sua copertura mediatica negli ultimi tempi. Ma chi è davvero, come ha iniziato e com’è la sua vita privata? Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più all’interno di questo articolo a lui dedicato. Continuate a leggere!la ...