Sci | Cdm | trionfo bis per Goggia nella discesa di Lake Louise

(Di sabato 3 dicembre 2022), 3 dic. - (Adnkronos) - A distanza di 24 ore Sofiaconcede il bis e trionfa anchesecondalibera di, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Sulle nevi canadesi la trentenne bergamasca si impone con il tempo di 1'28"96 davanti all'austriaca Nina Ortlieb (1'29"30) e alla svizzera Corinne Suter (1'29"33). Perè la vittoria numero 19 in carriera in Coppa del Mondo.

Aleksander Aamodt Kilde vince la discesa libera di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo dialpino. Il norvegese completa la sua prova in 1'42 09 precedendo lo svizzero Marco Odermatt (1'42 15) e il canadese James Crawford (1'42 88). Quarto posto per l'austriaco Matthias Mayer (1'42 89) ...Federico Pellegrino conquista il secondo posto nella sprint maschile a tecnica libera di Lillehammer, conclusa come al solito a braccia alzate da Johannes Klaebo, dominatore deglistretti che ancora una volta si è dimostrato di un'altra categoria per il successo numero 52 della serie. Dietro al fenomenale norvegese tiene duro il campione valdostano, al solito autore di una ...Domenica si archivia la seconda tappa della CdM di sci di fondo. A Lillehammer andranno in scena le mass start (20 km) in classico, con Johannes Klaebo a caccia di un altro successo. La tappa di ...