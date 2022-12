Nel libro di Napoletano le rivelazioni sul “Draghicidio”

(Di sabato 3 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La verità su chi ha realmente causato la caduta del governo Draghi: non è Giuseppe Conte bensì Silvio Berlusconi e a svelarlo è uno dei più stretti collaboratori del Cavaliere, ossia Gianni Letta. A raccogliere il suo racconto Robertoche lo riporta nel suo ultimo“Riscatti e ricatti. Il miracolo nascosto di Draghi, gli intrighi contro l'Italia, la scommessa di Giorgia Meloni”, edizioni La nave di Teseo+. “Una fonte autorevole – si legge – ben addentro alle vicende del centrodestra, mi ha chiamato mentre la Tv continuava a riprendere Villa Grande e la folla di partecipanti riunita attorno a Berlusconi. ‘Hai capito che cade il governo, vero? Hai visto che Letta non c'è, non è stato convocato, e questo vuol dire che la decisione di Berlusconi è stata presà. Vogliono sfruttare l'errore di Conte, è il succo del ...

TGCOM

Due esclusive che troviamoriguardano la storia di Maria Antonietta Multari uccisa a San Remo da Luca Delfino con 40 coltellate. Un, quello di Catia Acquesta che lascia senza fiato. '...Lo ha dichiarato il Governatore del Veneto Luca Zaiacorso della presentazione del suo"I pessimisti non fanno fortuna" edito da Marsilio che si è tenuta all'Ateneo Veneto di Venezia. Milano, "chi sono gli sposi della foto che ho trovato nel libro Vorrei restituire questo ricordo" ROMA (ITALPRESS) – La verità su chi ha realmente causato la caduta del governo Draghi: non è Giuseppe Conte bensì Silvio Berlusconi e a svelarlo è uno dei più stretti […] ...PIER PAOLO GRATTON, NON LASCIATEMI SOLO (Forum, pp.350, euro 24) "Non ho chiesto niente! Perché proprio a me" Fu questa la maldisposta reazione di don Pietro Cocolin alla notizia che sarebbe stato co ...