(Di sabato 3 dicembre 2022) Il presidente Emmanueloggi ha invitato i francesi a non farsi prendere dal "" per ildiall'elettricità quest', affermando che potrebbero addirittura essere evitati ...

Agenzia ANSA

Il presidente Emmanueloggi ha invitato i francesi a non farsi prendere dal "panico" per il rischio di tagli all'elettricità quest', affermando che potrebbero addirittura essere evitati se il consumo venisse ...L'apertura, di due giorni fa, del presidente Usa Biden, dopo il vertice con Emmanuel, è ... E nel lungo termine sa che il "Generale", il freddo e il gelo che attende gli ucraini, saranno ... Macron, inverno a rischio tagli corrente, ma niente panico - Europa PARIGI - Il presidente francese Emmanuel Macron ha oggi invitato i francesi a non farsi prendere dal «panico» per il rischio di tagli all'elettricità quest'inverno. Il 44enne ha affermato che i blacko ...Il presidente Emmanuel Macron oggi ha invitato i francesi a non farsi prendere dal "panico" per il rischio di tagli all'elettricità quest'inverno, affermando che potrebbero addirittura essere evitati ...