Londra | l' oligarca russo Mikhail Fridman arrestato e poi rilasciato per frode

(Di sabato 3 dicembre 2022) Guerra in Ucraina e tensioni con la Russia . L'uomo d'affari, noto per essere uno dei fondatori di Alfa Bank , è statooggi a. Lo riferisce l' agenzia di stampa ...

L'Mikhail Fridman , uno degli uomini più ricchi di Russia , è stato arrestato e rilasciato su ... Sul suo arresto è intervenuta comunque anche l'ambasciata della Federazione ache ha ...È l'russo Mikhail Fridman l'uomo arrestato acon l'accusa di riciclaggio di denaro e cospirazione, e poi rilasciato su cauzione. Lo riferisce Ukrainska Pravda, facendo riferimento all'...ROMA La National Crime Agency (NCA) del Regno Unito ha arrestato e rilasciato su cauzione l'oligarca russo Mikhail Fridman con l'accusa di riciclaggio di denaro, cospirazione per frodare il… Leggi ...La guerra in Ucraina è arrivata al 283esimo giorno. I Paesi del G7 e l'Australia si sono accordati per unirsi all'Unione europea nell'imporre un price cap di 60 dollari al barile per il greggio russo.