LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | si comincia | Sofia Goggia pettorale n 13

(Di sabato 3 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 20.30 Iniziata lalibera femminile di, la seconda della stagione. 20.29 Ci siamo, Nufer al cancelletto di partenza! 20.27 La prima a partire sarà la svizzera Priska Nufer, una outsider da temere. 20.26 Cielo terso a, visibilità perfetta. 20.24 La classifica generale è comandata da Mikaela Shiffrin con 265 punti, seguita da Wendy Holdener a 240 e Petra Vlhova a 220.è decima a quota 100 (ma con una sola gara disputata). 20.23 Anche oggi non saranno presenti Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. 20.22 Saranno 45 le atlete in gara. 20.20 I pettorali di partenza delle italiane in gara: 12 Nadia Delago, 13...