Karen Gillan | i cinque film più iconici della sua carriera

Leggi su movieplayer

(Di sabato 3 dicembre 2022)pochi giorni fa ha festeggiato il suo trentasimo compleanno. Cogliamo l'occasione per ripercorrere la suafacendo luce suipiùda lei interpretati. Il 28 novembre 1987 nasceva l'attrice britannica. Prima di approdare al cinema, settore in cui lascerà un ottimo segno soprattutto per quanto riguarda la componente più mainstream, ancora giovanissimamuove i primi passi nel mondo dello spettacolo come mo. Solamente però grazie alla partecipazione nella celeberrima serie televisiva Doctor Who riuscirà a imporsi nell'immaginario collettivo. Quello che succede di lì a poco è uno dei più classici (ma non per questo da sminuire) percorsi ...