Il presidente francese Macron ammette | “Inverno a rischio blackout Ma non fatevi prendere dal panico”

(Di sabato 3 dicembre 2022) IlEmmanuelinvita i francesi a non farsidal “” per ildi tagli all’elettricità quest’che questa possibilità esiste ma afferma che potrebbe essere evitata se il consumo venisse ridotto del 10% seguendo il piano presentato dal governo. “Nondal, è inutile”, ha dichiarato a Tf1. “Se tutti insieme manteniamo il piano di sobrietà che è stato presentato dal governo allora sì, riusciremo a passare questo periodo, anche con un mese di dicembre e un mese di gennaio freddi. Dipende da noi”, ha aggiunto. Il governointanto ha inviato una circolare ai prefetti in cui si ...

Il Fatto Quotidiano

'Pas de panique!'. Ilavvisa i connazionali: ci saranno interruzioni di corrente, non fatevi vincere dalla ...Ma non lo ha ancora fatto',aveva spiegato in una conferenza stampa congiunta con ilEmmanuel Macron. Ieri Mosca ha respinto la proposta, poiché questa implicava un ritiro delle ... Il presidente francese Macron ammette: “Inverno a rischio blackout Il presidente del Psg chiude il mercato: "Galtier non ha chiesto niente, dobbiamo rimanere così". A giugno però può partire ...Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in Louisiana insieme alla premier dame Brigitte. La coppia è stata accolta all'aeroporto da un gruppo di ...