Gf Vip 7 | Oriana Marzoli sbotta contro Antonino Spinalbese e finisce per alzargli le mani | è polemica sul web!

...(o non) finora non si è mai vista, nonostante le tante edizioni. Che possa essere arrivato quel momento È tutto molto prematuro, ma stando alle indiscrEzioni che rimbalzano per il web...Luciano Punzo e Sarah Altobello Nonostante al GFsia severamente vietato per i concorrenti ... Nei giorni scorsi ancheMarzoli aveva provato a recarsi nel bagno (che era occupato) in ...Uno scherzo fatto a Charlie Gnocchi tra la notte del 1° e il 2 dicembre finisce male. Scoppia la lite tra vipponi ...Se inizialmente Oriana e Antonella sembravano aver stretto un ottimo rapporto ... Ma non è tutto: certa del fatto che l’ex schermitrice si avvicini al VIP per istigarlo, invita Antonino a prestare più ...