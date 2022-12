Forum | morto uno dei giudici

Leggi su biccy

(Di sabato 3 dicembre 2022) Si è spento all’età di 85 anni Italo Ormanni, storico giudice di. A darne l’annuncio è stata la pagina Facebook del programma. “Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni.è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi”. Italo Ormanni ha debuttato anel 2011 quando il programma era condotto da Rita Dalla Chiesa. All’epoca del debutto televisivo, DavideMaggio.it aveva così scritto in merito al nuovo giudice: “Solo qualche dato per capire l’esperienza dell’alto magistrato. Tra gli innumerevoli incarichi va citato sicuramente ...