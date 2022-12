Firenze | furti nei locali con vetrine spaccate La Polizia arresta un 39enne in azione

Nelle ultime settimane aci sono stati varia macchia d'olio messi a segno negli esercizi commerciali dopo averne infranto le vetrine. Dopo l'arresto nei giorni scorsi di due cittadini marocchini, colti sul ...... come dice improvvidamente il Prefetto di. Nei "centri" finiscono infatti non gli immigrati che hanno commesso, rapine o aggressioni, ma coloro che semplicemente non hanno un permesso ...Per lui sono scattate subito le manette con l’accusa di tentato furto aggravato ma, secondo quanto ricostruito ... come i nostri Falchi - ha poi proseguito il Questore della provincia di Firenze - ...Oggi 3 dicembre 2022, intorno alle 5, gli agenti hanno pizzicato un malvivente in azione, mentre tentava di sfondare con un posacenere la vetrina di un bar all'angolo con via Caldieri.