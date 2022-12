Earthshot Prize | il look di Kate Middleton | green con omaggio a Lady Diana

Vanity Fair Italia

William e Kate sono approdati a Boston per un minitour a corollario di quello che il principe ha definito il suo 'momento Super Bowl', ovvero la cerimonia dell', il premio ideato nel ...Sono passati otto anni dal loro ultimo viaggio negli Stati Uniti e i principi di Galles hanno rappresentato al meglio la famiglia reale partecipando anche alla cerimoniaAwards che si ... Kate Middleton con l'abito a noleggio per la cerimonia dell'Earthshot Prize Un atteggiamento poco regale per il principe William e la principessa Kate, che durante il red carpet agli Earthshot Prize Awards, hanno mostrato effusioni d'amore ...William e Kate sono approdati a Boston per un minitour a corollario di quello che il principe ha definito il suo “momento Super Bowl”, ovvero la cerimonia dell’Earthshot Prize, il premio ideato nel ...