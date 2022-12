Auto fuori strada a San Giustino | morti 4 giovani Tornavano da una festa di compleanno

la Repubblica

...di compleanno e si stavano probabilmente dirigendo verso Sansepolcro in Toscana per andare in discoteca i quattro giovani morti nella notte dopo che l'sulla quale viaggiavano è finita......bordo di una Fiat Punto che - in base a quanto ricostruito finora dai carabinieri - è finita... L', una Fiat Punto, è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ... Auto fuori strada in Umbria, quattro giovani morti La tragedia dopo la festa: l'auto è finita fuori strada e sono morti 4 ragazzi. Il più giovane aveva 17 anni. Quattro giovani dell'alto Tevere umbro sono morti ...Quattro giovani dell’alto Tevere umbro sono morti nella notte in un incidente stradale avvenuto nella zona di San Giustino Umbro. Viaggiavano a bordo di una ...