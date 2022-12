Toyota Hilux Fuel Cell - Al via lo sviluppo del pick-up a idrogeno

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lasta sviluppando un prototipo alimentato abasato sull'. Il progetto è firmato da un consorzio che include la ingleseMotor Manufacturing,Motor Europe, Ricardo, ETL, D2H e Thatcham Research e sarà finanziato attraverso il programma governativo inglese Advanced Propulsion Centre (APC).Il powertrain della Mirai sull'. Il powertrain scelto per la trasformazione è quello di tipo(di seconda generazione) utilizzato dalla berlinaMirai. Il programma prevede l'assemblaggio di un lotto di prototipi nella fabbrica di Burnaston nel corso del 2023: questi saranno utilizzati per i test e per lo, con lo scopo finale di dare vita ad una produzione in serie limitata ...

