ilmessaggero.it

Il signor Giovanni, 88 anni, non ama molto whatsapp, mail o social. E raramente risponde al cellulare. Preferisce stare nella natura, lavorare la terra e godersi il suo Trentino . Tutto molto ...L' ambiente è solo uno deipilastri che sorreggono questo percorso, accanto a politiche ... Presidente e Amministratore Delegato di Ruffino e vice presidente di Unione Italiana, afferma: ' ... Quattro vini e un Pica, Cavit inventa la vigna 3.0: l'uva del Trentino fa scuola Il signor Giovanni, 88 anni, non ama molto whatsapp, mail o social. E raramente risponde al cellulare. Preferisce stare nella natura, lavorare la terra e godersi il suo Trentino. Tutto ...Nel Nuovo Codice Consumi, realizzato in collaborazione con Ipsos e McKinsey & Company, viene superata la classica divisione del largo consumo per aree ...