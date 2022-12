Pamela Prati contro Silvia Toffanin | “Ha rifiutato l’invito a Verissimo | ecco perché”

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 dicembre 2022)qualche giorno fa è stata vittima di un antipatico gossip lanciato da Pipol. “No Mark, no. Difficilmente rivedremo in tv. L’ex gieffina nelle ospitate che aveva prima di dare ok, ha chiesto che non venisse fatta alcuna domanda sul caso ‘Mark Caltagirone’ e il suo avvocato doveva esser presente in studio con lei. Interviste saltate una via l’altra“. Una notizia che la showgirl su Instagram ha etichettato come fake news e che FanPage ha in qualche modo ridimensionato.effettivamente non andrà ospite ada, ma secondo quanto scritto da FanPage la motivazione sarebbe un’altra. “Ma una fonte vicina alla showgirl riferisce a Fanpage.it una versione ...