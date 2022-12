Secolo d'Italia

... chei drammatici momenti della frana che dal monte Epomeo è scesa a valle ed ha sconvolto Casamicciola, sull'isola di, la notte di Sabato. Nel video pubblicato dall'account ...Ancora, si parlerà della catastrofe avvenuta ad, dove i soccorritori scavano ancora alla ... Il programma mostrerà dei video molto eloquenti cheil pensionato Antonio Russo , scomparso ... Ischia, riprendono le piogge torrenziali: evacuate mille persone, corsa contro il tempo per l'ultima dispersa Ci sarà "un'evacuazione preventiva" della zona rossa creata a Ischia dopo la frana di Casamicciola, a partire dalle 16 di oggi e "almeno fino a domenica". Lo ...Le ricerche per il ritrovamento dell’ultima donna dispersa, la 31enne Mariateresa Arcamone, procedono in una sorta di stop & go a causa delle difficili condizioni metereologiche.