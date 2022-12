Intercettazione Agnelli ad Arrivabene | “Non era solo il Covid | ma tutta la m***a sotto che non si può dire”

In una di queste pagine compare anche una frase captata durante un'tra Andrea, ex presidente della Juventus, e Luca Percassi , amministratore delegato della Dea. E proprio a ...... parlando con Andreaaffinché la consegna del silenzio arrivi anche ad Allegri nelle ... Romero (transitato dall'Atalanta) e Kulusevski ('investimento fuori portata' in un') sono ...Poi Tebas ci va giù pesante contro Agnelli: "Non credo che sia un leader per parlare al calcio europeo di sostenibilità finanziaria quando il suo CdA è indagato per aver falsificato i bilanci con dati ...Così il fresco ex presidente bianconero in una conversazione con Arrivabene. Cherubini: "Certe sere tornavo a casa e mi veniva da vomitare" ...