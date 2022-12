Inghilterra | imparabile punizione di Rashford VIDEO

Fantacalcio ®

L'Iran, dopo la bruciante sconfitta maturata contro l'all'esordio si schiera con un ...11' di recupero e al 98' l'Iran passa in vantaggio con Cheshmi che conclude in manieraper ...... senza alcun dubbio, la seconda rete realizzata da Diego Armando Maradona contro l'a ...italiani ricorderanno nella finale persa dagli azzurri 4 - 1 contro il Brasile il diagonale... Galles-Inghilterra 0-3: cronaca, tabellino e voti per il Fantacalcio Vittoria tutto cuore dell'Iran che dopo la pesante sconfitta per 6-2 contro l'Inghilterra torna in corsa per la qualificazione battendo il Galles con due gol segnati in pienissimo recupero (98' e 101' ...Rashford e Foden trascinano l'Inghilterra e condannano il Galles all'eliminazione dai Mondiali. Ad esultare, al momento del triplice fischio, è Gareth Southgate. Il match se lo aggiudica la Nazionale ...