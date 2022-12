Economia in frenata | colpa del caro energia Tassi | stangata sui mutui - Economia - quotidiano net

Secondo il centro studi di Confindustria, il rialzo dei tassi comporterà un aumento del costo dei prestiti alle imprese di 2,3 miliardi, mentre l'inflazione fiaccherà i consumi delle ...MILANO - Si annuncia una partenza interlocutoria per i listini europei, in attesa di leggere i dati sul lavoro Usa che - a pochi giorni dalladell'inflazione - potrebbero mostrare chiaramente che la Fed può rallentare le sue strette monetarie. Anche Tokyo si è mossa in calo all'indomani della chiusura mista di Wall Street, dove ha ...Secondo il centro studi di Confindustria, il rialzo dei tassi comporterà un aumento del costo dei prestiti alle imprese di 2,3 miliardi, mentre l'inflazione fiaccherà i consumi delle famiglie.Cali diffusi su tutti i principali mercati asiatici: Nikkei -1,7%, Hang Seng -0,7%, Kospi -1,4%, Shanghai -0,3% ...