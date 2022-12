Cri | esercitazione per risposta a emergenze come a Ischia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) E' la Sardegna il teatro della maxinazionalevoluta dalla Croce Rossa Italiana e organizzata ad Olbia, sino al 4 dicembre, per simulare laalle crisi in caso di ...

L'vede coinvolti oltre 400 volontarialtamente specializzati provenienti da tutta Italia, impegnati in diversi scenari. Sono previste simulazioni della risposta dei soccorritori a ...Olbia. Una maxinazionale della Croce Rossa avrà luogo ad Olbia dal 2 al 4 dicembre e avrà come ospiti ben 400 volontariprovenienti da tutta Italia. L'avrà lo scopo di simulare e testare l'attuazione dei piani di soccorso in caso di calamità naturali o antropiche. I due scenari si svolgeranno al porto ...L'esercitazione vede coinvolti oltre 400 volontari Cri altamente specializzati provenienti da tutta Italia, impegnati in diversi scenari. Sono previste simulazioni della risposta dei soccorritori a ...Lo sgomento per quanto accaduto ci fa sentire vicini ai nostri amici e colleghi senigalliesi e ci fa piangere con loro la perdita del giovane autista Simone Sartini, un ragazzo generoso, un “nostro “ ...