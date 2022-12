(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ultima volta che si sono 'incrociati' sul campo è stato poco più di un mese fa. Alessandro Delera a Lisbona per commentare Benfica - Juventus di Champions League per Sky e prima della partita ...

La Gazzetta dello Sport

Ultima volta che si sono 'incrociati' sul campo è stato poco più di un mese fa. Alessandro Del Piero era a Lisbona per commentare Benfica - Juventus di Champions League per Sky e prima della partita ...Un uomo di piccola statura, di impareggiabile fascino e, al di sopra delle mediocrità. ... mercificato brutalmente, la stessa cosa vale per isessuali, diventati non più "terra di ... Carisma, rapporti, dialogo: così Del Piero può aiutare Allegri Dotato di carisma, voglia di vincere e considerato un punto di riferimento ... ogni partita speriamo di vincere”. Rapporto con i compagni. “Ho un bel rapporto, ridiamo e siamo amici sia dentro che ...L’artista racconta la sua passione per la musica e l’Italia («mi sento italiana, passerei ore ad ascoltarvi») e il tumore («una diagnosi precoce salva la vita») ...