Cambiamenti climatici e salute | preoccupati più di 6 medici su 10

Scienza in rete

Più di 6 medici italiani su 10 sono preoccupati per il cambiamento climatico e soprattutto per gli impatti che il riscaldamento globale può provocare sulla salute dei propri pazienti. E' a dir poco ...La diga avrà la funzione di protezione dei bacini interni dalle mareggiate e da possibili, e garantirà al porto una più razionale separazione fra traffico commerciale e ... Clima 2050, come si studiano i cambiamenti climatici Un team di ricerca suggerisce di fertilizzare l’oceano con nanoparticelle a base di ferro per catturare la CO2 dall’atmosfera e ...FANO - Un’isola in miniatura in grado di fornire dati in tempo reale sull’ambiente marino. È stata posizionata questa mattina da una equipe di studiosi e tecnici ...