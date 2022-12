Bper | Zanti | ' Pronti a lanciare un hub dello shipping'

Così Luigi, direttore territoriale Liguria diBanca a margine dell'incontro Bilanci d'Acciaio 2022, l'analisi incentrata sul comparto siderurgico del Nord - Ovest, presentata oggi presso ...Genova, 1 dic. " "Siamo in una fase di allineamento, ma le cose sono andate bene". Così Luigi, direttore territoriale Liguria diBanca, a margine dell'incontro Bilanci d'Acciaio 2022, l'analisi incentrata sul comparto siderurgico del Nord - Ovest, presentata oggi presso la Sede ...BPER Banca supporta Bilanci d'Acciaio 2022 e ospita il convegno "Acciaio & logistica: un binomio indissolubile" Genova, città di primaria importanza nel settore dei trasporti e della logistica in Ital ...GENOVA - Banca Carige ha fatto il suo ingresso in Bper. Ancora in una fase di allineamento, però, si possono già tirare le somme dei momenti più complessi come quello della migrazione dei conti corren ...