Alba Parietti si affida a Federico Fashion Syle e cambia look | pazzesca

Storico è stato anche il litigio furioso con. Nel 2019 è stata la volta dell'ex politica Nunzia De Girolamo , mentre due anni dopo si è sfiorata la rissa con Morgan , dovuta anche a ...Leggi anche >: 'Offesa la dignità, mai detto di aver perso 7 chili facendo sesso. Quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo' Ma sembra ci sia dell'...E per adesso rimandato al 14 febbraio. Fino al prossimo rimando. Al posto di Alba Parietti, che già si era, giustamente, spesa in interviste su stampa e ervizi di promozione del programma, vedremo ...Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, si è fatto molto apprezzare al GfVip per il suo modo di essere, in gamba ...