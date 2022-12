Twitter | pace fatta fra Musk e Apple | Cook non rimuoverà il social dall' app store

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Washington, 1 dic. (Adnkronos) - E' stato soltanto un malinteso, adesso risolto, quello fra il ceo diTime il proprietario diElon. Lo ha annunciato quest'ultimo sul, che dunque si potrà ancora scaricare dagli smartphone della Mela. "Buona conversazione - ha twittato- Fra le altre cose, abbiamo chiarito il malinteso riguardo la possibilità chefosse rimosso'App. Tim è stato chiaro: non ha mai avuto alcuna intenzione di farlo".

È bastata una visita al quartier generale di Cupertino e una chiacchierata con il Ceo Tim Cook per riportare il sereno tra il nuovo proprietario die l'azienda ...Dunque, qui la notizia è anche un'altra: che Musk deve aver rassicurato il Ceo di Apple sull'impegno dia ripulire il social network da questo tipo di contenuti, verosimilmente potenziando ...È bastata una visita al quartier generale di Cupertino e una chiacchierata con il Ceo Tim Cook per riportare il sereno tra il nuovo proprietario di Twitter e l’azienda californiana ...Washington, 1 dic. (Adnkronos) – E’ stato soltanto un malinteso, adesso risolto, quello fra il ceo di Apple Tim Cook e il proprietario di Twitter Elon Musk. Lo ha annunciato quest’ultimo sul social, c ...