Torino | Miranchuk ha convinto | l’idea granata per il riscatto

Ilè convinto dae viceversa, i granata starebbero pensando al riscatto dall'Atalanta del russo Ilè convinto dae viceversa, i granata starebbero pensando al riscatto ...Quando, oltretutto, ilpotrà di nuovo ingaggiare anche extracomunitari in arrivo dall'estero ... figlie del controverso mercato estivo con le sue luci (Vlasic, Schuurs, Radonjic,, ...Spazio dedicato anche al Torino nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In particolare si parla di Alexej Miranchuk, arrivato in estate dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto ...TORINO - Doppio... gioco. Nulla di amorale ... Se invece si tratta di muoversi completando un reparto indistintamente con Vlasic, Radonjic o Miranchuk l’italo-brasiliano è l’uomo adatto. Non gli manca ...