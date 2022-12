Szczesny | «Prima del rigore ho scommesso con Messi»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Wojciech, il portiere della Polonia e decisamente uno dei migliori portieri di questo Mondiale in Qatar, ha raccontato in un’intervista alla tv norvegese TV2, un piccolo retroscena sulla gara disputata tra Polonia e Argentina. Il portiere della Juventus, ha infatti parato unalla Pulce, il suo secondo penalty parato in questa edizione dei Mondiali, ne aveva già parato uno nel match contro l’Arabia Saudita. Need a penalty saved? Just call this guy @LaczyNasPilka #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ANHC1ADcug — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022 La curiosità, raccontata dall’estremo difensore della Polonia, riguarda proprio ilche l’arbitro lo decrete infatti, i due si sono parlati. «Abbiamo parlatodel. Gli ho detto ‘scommetto 100 ...