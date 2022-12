Stoltenberg | Nato non è parte del conflitto e non lo sarà

(Di giovedì 1 dicembre 2022) "Lanon è undel, non ci lasciamo trascinare nelda Putin". Lo ha ribadito il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jensstasera a Berlino, in ...

Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, replicando al ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, che ha accusato gli Stati Uniti e la NATO di partecipare al conflitto.