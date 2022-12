Premio Angi | Baldassari | i giovani scommettono sull' innovazione

Lo ha sottolineato Roberto Baldassari, Direttore Comitato scientificoe Direttore Generale LAB.21.01, durante la V edizione del, in cui è stata presentata la seconda parte della ..."Parlare di digitale, innovazione e tecnologia significa prima di tutto parlare di ambizione, di passione, e dunque di persone. Siamo qui oggi al2022, dedicato alle migliori idee innovative, per rappresentare proprio questo, il valore umano e il ruolo delle persone, su cui puntiamo come azienda e su cui poniamo l'accento oggi come ...Roma, 1 dic. (askanews) - 'I giovani innovatori italiani si dimostrano ancora una volta pronti alle sfide lanciate da questo sistema ...Roma, 1 dic. (askanews) - "Il Premio Angi è un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo lavorando per caratterizzare sempre più la città come una grande capitale dell' ...