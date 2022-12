Pamela Prati | un gossip antipatico circola su lei

(Di giovedì 1 dicembre 2022)al Grande Fratello Vip ha trovato nuova linfa e nonostante tutti noi ci aspettassimo che durasse in quella Casa un paio di puntate prima di fuggire di nuovo in taxi, è uscita dopo circa due mesi. Il ritorno nello studio del gieffe dopo un’assenza dovuta al Covid è stato in grande stile, ma purtroppo – da quel che si legge in giro – quello sarà l’unico studio televisivo dove la vedremo nei prossimi mesi. E non per un’esclusiva firmata con Alfonso Signorini, ma per altri motivi. Questochesu lei è stato lanciato da Pipol che ha così scritto: “No Mark, no. Difficilmente rivedremo in tv. L’ex gieffina nelle ospitate che aveva prima di dare ok, ha chiesto che non venisse fatta alcuna domanda sul ...

