Milan | Dest stupisce in Qatar | l’ipotesi sul suo futuro

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il suo avvio di stagione con ilnon è stato dei migliori, ma Sergiñosta mostrando segnali di ripresa ai Mondiali in. Arrivato in prestito dal Barcellona nelle ultime ore di mercato come vice Calabria, così da ovviare alla lunga assenza per infortunio di Florenzi, il laterale statunitense non ha avuto molto minutaggio a disposizione finora. Difatti, spesso il tecnico Stefano Pioli ha preferito spostare sull’out dira Kalulu e schierare un altro difensore centrale al suo posto.Riscatto, prime valutazioni sul riscatto di, però, sta dimostrando con il suo rendimento in Coppa del Mondo di potersi meritare maggior fiducia. Nelle tre gare disputate nella fase a gironi, l’ex Ajax è ...