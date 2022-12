Manfredi e la spending review alla rovescia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il sindaco di Napoli vuol remunerare il consiglio d’amministrazione di una «municipale», i cui membri finora ricoprivano un ruolo a titolo onorifico. È l’ultimo esempio dei mancati risparmi di un Comune in rosso per 5 miliardi di euro, che per questo deve rinunciare a molti servizi ai cittadini. Al Comune di Napoli hanno inventato laal contrario. In pratica, si paga quel che prima era gratis. Geniale, no? L’amministrazione del sindaco Gaetanoha deciso, infatti, di riconoscere al cda dell’azienda speciale Abc, che si occupa del ciclo integrato delle acque, un compenso di 78 mila euro annui, nonostante i cinque membri del consiglio abbiano accettato la poltrona a titolo onorifico. E nonostante la cassa versi in condizioni disastrose. Se non ci fossero i fondi della Città Metropolitana, il Comune avrebbe già ...

