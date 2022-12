Lukaku | gli errori incredibili e la rabbia finale – Video

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Romelusbaglia tutto in campo, il Belgio pareggia 0-0 con la Croazia e viene eliminato dai Mondiali di Qatar 2022. Il centravanti dell’Inter finisce sotto processo sui social, tra critiche e ironia. Particolarmente gettonato ilche documenta un gesto di stizza del giocatore:abbatte un pannello di una panchina per sfogare la. “E’ l’unico bersaglio che ha colpito”, si legge in diversi tweet. Ovunque, fioccano idei clamorosicompiuti in campo. In particolare, spiccano il palo centrato a porta vuota a 5 metri e, soprattutto, l’incredibile conclusione ‘di pancia’ ad un passo dalla porta avversaria: una colossale occasione sprecata. Funweek.

Adnkronos

