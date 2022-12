La vittoria dell’Accademia SPAL Femminile vale il primato in classifica

Leggi su seriea24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ampianello scontro diretto per il vertice dellacontro lo United Romagna Women, con le biancazzurre che si impongono per 0-5 in casa delle romagnole e passano in testa alla graduatoria. La squadra di mister Salvatore Panico parte subito forte e dopo soli dieci minuti è già in vantaggio, grazie al gol Fratini che, servita da Barison, dribbla due avversarie e supera Siboni. A metà della prima frazione, nel giro di due minuti, Fratini va in rete altre due volte: la prima con un preciso pallonetto e la seconda con un colpo di testa su cross di Grassi. Nel finale del primo tempo arriva anche il quarto golcon Tinelli, che riceve palla da Loberti, e da dentro l’area batte Siboni. Nella ripresa le ...