Juve | Uefa ' se dati falsi ci riserviamo azioni legali'

L'indagine in Italia approfondimento Inchiesta, gip: "Su plusvalenze possibile buona fede" L'indaginesegue quella della procura di Torino in Italia, che ha chiesto 13 rinvii a giudizio ...Anche l'apre un indagine Caos, cosa ha detto Zeman Zeman sottolinea: 'Purtroppo il calcio ha avuto problemi e continua ad averne. Ripeto il concetto che è finito il calcio come sport ed è ...Juventus, la situazione ora è critica: aperta un’inchiesta dall’UEFA La dimissioni in toto del CdA della Juventus hanno lanciato un importante campanello d’allarme nel mondo del calcio italiano, anche ...(ANSA) - ROMA, 01 DIC - La Uefa si riserva "azioni legali" contro la Juve se dall'indagine del suo organo di controllo dovesse emergere che la situazione finanziaria del club era "significativamente ...