(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - L'edizione 2022 deldella Sostenibilità di's, progetto itinerante per tracciare il percorso dell'azienda verso la transizione ecologica e l'economia circolare, si è chiusa oggi presso il ristorante's diMedina. Il, nato dalla collaborazione tra's Italia, Comieco e Seda International Packaging Group, dopo aver fattoa Roma, Bologna, Bari, Torino e Brescia, si è chiuso con un dibattito volto a tracciare il percorso verso un futuro 100% sostenibile e ad annunciare importanti novità, a partire dal packaging. Alle cannucce delle bibite, alle posate, al contenitore del McFlurry e a quello delle insalate, già da qualche anno in carta certificata e riciclabile, si aggiungono anche le ...

Entilocali-online

Lo stato dell'arte della transizione ecologica e l'evoluzione dell' economia circolare sono stati al centro della tappa bresciana deldella Sostenibilità , organizzato da's . La catena della ristorazione ha in corso un accordo con Comieco e Seda International Packaging Group che ha l'obiettivo di delineare un ...Christian Aimaro, presidente di Amiat (gruppo Iren), parla dei progetti di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, a margine della tappa di Torino deldella Sostenibilità di's. xb2/sat/mrv Sponsor Il Roadshow di McDonald’s fa tappa a Napoli Roma, 1 dic. (Adnkronos) – L’edizione 2022 del Roadshow della Sostenibilità di McDonald’s, progetto itinerante per tracciare il percorso dell’azienda verso la transizione ecologica e l’economia circol ...Si è chiusa oggi, presso il ristorante McDonald's di Napoli Medina, l'edizione 2022 del Roadshow della Sostenibilià di McDonald's, progetto itinerante per tracciare il percorso dell'azienda verso la t ...