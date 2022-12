I genitori di Riccardo Faggin | «Cercate di captare i segnali di disagio dei vostri figli»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il 26enne di Padova è morto in un incidente il giorno prima della presunta discussione della tesi, che in realtà non era in programma. La mamma e il papà: «Aveva indossato una maschera»

...Goretti, uno dei migliori attori della sua generazione, nel monologo 'legge ... Il Fuoriluogo Festival è un evento Family Friendly : per favorire iche desiderano assistere ...è rimasto incagliato nella sua trama tortuosa e all'idea di confessare il giorno dopo (che ... i fiocchi rossi in giardino, il vestito nuovo, il regalo dei suoi... Non ce l'ha fatta a ...PADOVA - «Pensiamo sia stato un tragico incidente, oltre questo è pura speculazione. Provo vergogna per non avere capito se si sentiva in trappola». Stefano Faggin, papà ...Il 26enne si è schiantato in auto contro un albero. Era atteso a casa per festeggiare la laurea. Che non è mai stata discussa ...