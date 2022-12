Grande Fratello Vip | scontro tra Edoardo e Antonino per colpa di Antonella

Leggi Anche Al 'Vip' Wilma Goich svela: 'Daniele mi ha fatto rinascere' 'È insicuro di sé e deve sfogarsi sulle persone che vogliono bene alla sua ragazza - attacca Antonino - già una volta abbiamo ...La cantante chiarisce la natura del sentimento che prova per il ragazzo Al 'Gf Vip' una delle 'coppie' più inaspettate è quella formata da Wilma Goich e Daniele Dal Moro. I due hanno legato moltissimo ...Che Nikita provi un'attrazione per Onestini non è un mistero, più incerti sono, invece, i sentimenti del ragazzo. Dopo un lungo confronto, i due hanno deciso di continuare a conoscersi senza troppe pr ...Nella Casa del "Grande Fratello Vip" continua lo scontro tra Edorardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Naturalmente per colpa di Antonella Fiordelisi. La vippona ha infatti indossato una camicia dell ...