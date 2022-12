Francesco Totti | l' accordo con Ilary Blasi è possibile | Ma mi costerà un sacco

Leggi Anchee Noemi Bocchi, spunta un anello da 5 caratie la nuova vita con Noemi Bocchi Tutto ha un prezzo, elo sa bene. La separazione da Ilary Blasi ne avrà ...e Ilary Blasi starebbero sempre più vicini a raggiungere un accordo per la separazione . ...e il nuovo investimento Come annunciato da Repubblica, l'ex capitano è volato nei giorni ...Francesco Totti è positivo sulla possibilità di poter raggiungere un accordo con Ilary Blasi, anche se non proprio a buon mercato. "Mi costerà un sacco ma si sistemerà tutto" avrebbe detto nello spogl ...