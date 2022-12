“È tornato nella Casa” Ed è subito festa al GF Vip 7 | tutti felici di vederlo lì

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nelle ultime ore i concorrenti del GF Vip 7 erano impegnati nell’oziolingo quando gli è stato ordinato il freeze. “Avete fatto i bravi senza di me? Quanto mi siete mancati”, si è udito dalla porta rossa. Immobili, in silenzio, ma avevano capito. Era Alberto De Pisis guarito dal Covid. Rientrando ha già fatto i suoi danni. Chiedendo ale ultime novità, involontariamente ha dato il via ad una discussione davvero turbolenta. Sciolto il freeze, tutto lo spiato appartamento di Cinecittà si è lanciato attorno ad Alberto De Pisis che era rinchiuso in isolamento da dieci giorni. Non ne poteva più, come ha rivelato, dopo, ai compari di GF Vip 7. Un incubo. Non ha fatto in tempo a riadattarsi che già ha scatenato una lite. Non l’ha fatto di proposito, la sua curiosità ha fatto esplodere Edoardo Donnamaria contro Antonino Spinalbese e ...