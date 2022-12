Designazioni 15ª giornata

Serie A, tutte learbitrali dellagiornata Empoli - Cremonese (11/11, ore 20.45): Dionisi (di L'Aquila) Napoli - Udinese (12/11, ore 15): Ayroldi (di Molfetta) Sampdoria - Lecce (12/...Disastro annunciato, dal giorno delle: Di Bello conferma quello che si sapeva (eppure era lain A). Mah! Continua a non vedere i rigori per il Napoli (come accaduto a Bergamo), forti dubbi per il contatto Meret - Zaniolo ,...