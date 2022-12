“Come si calcola la retribuzione in maternità anticipata?”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Buongiorno avvocato, sono un’educatrice di asilo nido e sicil mio lavoro viene considerato a rischio, sono in. Ho un contratto di categoria ANINSEI, in obbligatoria avrò il diritto al 100% della, ininvece mi spetta l’80% o anche in questa prima fase il mio datore di lavoro deve integrare fino al 100%? Grazie!! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

