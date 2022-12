Clamoroso in Qatar Il Giappone batte la Spagna e fa fuori la Germania!

Due le occasioni sciupate -il colpo di testa uscito per questione di centimetri di Muller - prima di trovare il gol in buca d'angolo sul colpo di testa di Gnabry, servito con un cross ...AL KHOR () - Una vittoria con due gol di scarto, ma inutile per il passaggio del turno. La Germania ... Due le occasioni sciupate -il colpo di testa uscito per questione di centimetri di ...Mondiale Qatar 2022 da dimenticare per la Germania : per la seconda volta consecutiva la nazionale tedesca esce ai gironi e stavolta è la differenza reti a condannare la Nazionale tedesca. Gli uomini ...Si sono da poco concluse le partite delle 20 di Qatar 2022. Il girone E si è concluso con un risultato clamoroso: grazie alla vittoria per 2-1 contro la Spagna, al gol di Morata ...